«Очень некрасивый жест». В «Торино» Миранчука капитан отказался ехать на игру

Капитан «Торино» Саша Лукич перед стартовой встречей Серии А с «Монцей» позвонил главному тренеру Ивану Юричу и сообщил ему, что не поедет с командой на игру. Ранее он пропустил тренировку.



«Безусловно, жест Саши – сенсационный и очень некрасивый. Нужно понять, почему он так себя повёл после шести лет в «Торино». Саша всегда демонстрировал себя только с лучшей стороны. Но факт остаётся фактом – это очень серьезная вещь. Он всё ещё капитан. Я хорошо знаю Сашу. Он никогда не повышал голоса или что-то в этом роде, и раз поступил так, то всё серьезно. Но я не могу вмешиваться в это дело один, потому что оно общее», – сказал после матча наставник команды Иван Юрич в интервью DAZN.



По сообщениям СМИ, серб Лукич недоволен тем фактом, что клуб не продлевает с ним контракт на более длительный срок. Его соглашение с «Торино» действительно до конца июня 2024 года. Примечательно, что в день игры, 13 августа, у него был день рождения – полузащитнику исполнилось 26 лет. В августе Лукич провёл один матч – вывел команду с капитанской повязкой на матч Кубка Италии с «Палермо» и забил первый гол (итоговый счёт – 3:0).



Ранее капитаном туринцев был нападающий Андреа Белотти, но этим летом он покинул клуб ровно по той причине, что с ним не был продлён контракт. Он до сих пор находится в статусе свободного агента.