Холанд сделал 8 касаний мяча за 74 минуты и отметился результативной передачей в матче АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал восемь касаний мяча во время матча второго тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:0), сообщается в телеграм-канале Opta Sports.
Напомним, Холанд вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» и был заменён на 74-й минуте. За время, проведённое на поле, норвежский нападающий восемь раз коснулся мяча и записал на своё счёт одну результативную передачу.
Холанд перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно из «Боруссии». В новом сезоне он принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.
В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится 21 августа.
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