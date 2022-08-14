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Корниленко: «Крыльям» нужны две позиции для усиления. Не хотим брать много футболистов

Корниленко: «Крыльям» нужны две позиции для усиления. Не хотим брать много футболистов
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о планах самарского клуба на трансферное окно, а также высказался о выбывших игроках.

«Все забывают, что у нас приболел Сергей Пиняев. Ждём его возвращения. Скоро вернётся в строй Якуба, Констанца. Нам их очень не хватает. Также невынужденная травма была у Барача — от этого никто не застрахован. Все ребята в шаге от основной группы. К следующему матчу будем практически в боевой готовности.

Иванисеня вернётся в ближайшее время. Не скажу, что нам нужно много футболистов. Нам нужны одна-две качественных позиции для усиления. Мы не хотим брать много футболистов, которые будут сидеть», — сказал Корниленко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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