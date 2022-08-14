Более 50% читателей «Чемпионата» считают неверной отмену гола ЦСКА в матче с «Зенитом»

На «Чемпионате» проходил опрос «Правильно ли судьи отменили гол ЦСКА в ворота «Зенита» В голосовании приняли участие 16 240 человек. Более половины респондентов считают, что гол следовало засчитать, так как полузащитник армейцев Хорхе Карраскаль был на одной линии с защитником «Зенита» Деяном Ловреном.



24 процента читателей «Чемпионата» уверены в правильности отмены забитого мяча, так как Карраскаль был в офсайде. 19 процентов читателей не смогли дать точно ответа на вопрос.



Напомним, после пяти туров санкт-петербургский «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте. Действующий чемпион России — «Зенит».