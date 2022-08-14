Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев: с «Локомотивом» три очка отобрали сами у себя

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал результат матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).
«Почему присел после гола «Крыльев»? Я устал. Больше не физически, а эмоционально. Решил просто передохнуть.
Давят ли на команду два очка в четырёх матчах? Если брать игру с «Торпедо», мы, конечно, рассчитывали на победу. Но получилось так, что мы спаслись и добыли ничью. С «Локомотивом» три очка отобрали сами у себя из-за своих ошибок. Конечно, два очка за четыре тура — это мало. Будем надеяться, что в следующих играх будем побеждать», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Крылья Советов» в пяти матчах набрали пять очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (3) — на 13-м месте.
- 14 августа 2022
-
12:57
-
12:33
-
12:21
-
12:09
-
12:00
-
12:00
-
11:40
-
11:33
-
11:19
-
11:17
-
11:12
-
11:02
-
11:02
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:27
-
08:24
-
08:02
-
07:46
-
07:32
-
06:56
-
06:53