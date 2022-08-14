Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев: с «Локомотивом» три очка отобрали сами у себя

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал результат матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).



«Почему присел после гола «Крыльев»? Я устал. Больше не физически, а эмоционально. Решил просто передохнуть.



Давят ли на команду два очка в четырёх матчах? Если брать игру с «Торпедо», мы, конечно, рассчитывали на победу. Но получилось так, что мы спаслись и добыли ничью. С «Локомотивом» три очка отобрали сами у себя из-за своих ошибок. Конечно, два очка за четыре тура — это мало. Будем надеяться, что в следующих играх будем побеждать», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



«Крылья Советов» в пяти матчах набрали пять очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (3) — на 13-м месте.