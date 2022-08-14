«Матч Премьер» провёл линию офсайда в моменте с Карраскалем в матче «Зенит» – ЦСКА

Телеканал «Матч Премьер» опубликовал скриншот момента офсайда в матче «Зенита» и ЦСКА (2:1). На 80-й минуте матча пятого тура Российской Премьер-Лиги красно-синие забили гол, который был отменён из-за положения вне игры.

«Важное по офсайду ЦСКА. Мы в студии линию нарисовали. Смотрите сами, делайте выводы», — подписали публикацию в пресс-службе телеканала.



Напомним, вчера, 13 августа, «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом. У ЦСКА с пенальти отличился Фёдор Чалов.



После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте.