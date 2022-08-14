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«Матч Премьер» провёл линию офсайда в моменте с Карраскалем в матче «Зенит» – ЦСКА

«Матч Премьер» провёл линию офсайда в моменте с Карраскалем в матче «Зенит» – ЦСКА
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Телеканал «Матч Премьер» опубликовал скриншот момента офсайда в матче «Зенита» и ЦСКА (2:1). На 80-й минуте матча пятого тура Российской Премьер-Лиги красно-синие забили гол, который был отменён из-за положения вне игры.

«Важное по офсайду ЦСКА. Мы в студии линию нарисовали. Смотрите сами, делайте выводы», — подписали публикацию в пресс-службе телеканала.

Напомним, вчера, 13 августа, «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом. У ЦСКА с пенальти отличился Фёдор Чалов.

После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте.

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