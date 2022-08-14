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Агент Карраскаля объяснил, почему полузащитник ЦСКА летал в Турцию для оформления визы

Агент Карраскаля объяснил, почему полузащитник ЦСКА летал в Турцию для оформления визы
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Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, почему футболист летал в Турцию для оформления визы.

«Это просто вопрос с оформлением документов для дальнейшей работы. Виза должна быть оформлена за пределами России. Мы посчитали, что подходящим и ближайшим местом для этого будет Стамбул. Это проще и быстрее, чем возвращаться на родину», — сказал Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, вчера, 13 августа, «Зенит» принимал ЦСКА. Хозяева добились победы со счётом 2:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан, который в концовке встречи после выхода на замену поразил ворота Игоря Акинфеева дальним ударом. У ЦСКА с пенальти отличился Фёдор Чалов.

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