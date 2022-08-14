Защитник «Краснодара» Литвинов прокомментировал ничью в матче с «Динамо»

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (0:0) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.



«План на игру был только победить. Мы с другими планами на игры не выходим. Нам без разницы, кто против нас играет: будь это «Динамо» или «Спартак», «Зенит». В матче против «Динамо» у нас были моменты, мы могли решить эту игру. У динамовцев они тоже были, но тут мог выиграть только тот, кто воспользовался бы своими шансами», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



«Динамо» после пяти туров набрало девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Краснодар» с восемью очками идёт на шестой строчке. В следующем туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют в дерби с московским «Спартаком», а «быки» — с «Оренбургом».