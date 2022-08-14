Мбаппе подвергся критике фанатов «ПСЖ» после матча с «Монпелье»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подвергся критике болельщиков после матча с «Монпелье» (5:2). Фанаты посчитали, что футболист действовал без желания и часто выключался из борьбы, сообщает Give me Sport.
Началось всё с того, что на 24-й минуте «ПСЖ» получил право на пенальти. К мячу подошёл Килиан Мбаппе, который реализовать попытку не смог. В нескольких эпизодах Мбаппе продемонстрировал, что он негодует от действий партнёров. Также он выключался из атак, переставал бежать к чужим воротам. Во втором тайме французский форвард всё-таки смог отличиться, но при этом игрок демонстративно не стал праздновать взятие ворот.
Напомним, вчера, 13 августа, в матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» принимал «Монпелье». На встрече работала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Матч завершился победой парижан со счётом 5:2.
- 14 августа 2022
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