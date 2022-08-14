40-летний Златан Ибрагимович сменил имидж

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, восстанавливающийся после перенесённой в июле операции на колене, посетил раздевалку команды после победы над «Удинезе» (4:2) в 1-м туре чемпионата Италии. Перед одноклубниками шведский форвард предстал в обновлённом имидже, собрав волосы в длинную косичку.

Фото: Твиттер Серии А

Возвращение 40-летнего Ибрагимовича в строй ожидается в январе 2023 года. В июле он подписал новый годичный контракт с миланской командой, в составе которой в сезоне-2021/2022 стал чемпионом Италии.

Помимо «Милана», за который Златан также играл с 2010 по 2012 год, Ибрагимович выступал в составе «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Посмотрите, как Ибрагимович заводил болельщиков «Милана» после чемпионства: