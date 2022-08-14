«Это мафия, они должны быть наказаны». Экс-хавбек «Реала» ван дер Варт — о «Барселоне»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал руководство «Барселоны» за ситуацию с хавбеком Френки де Йонгом.

«Как, чёрт возьми, вы можете покупать игроков, если у вас нет денег? Думаю, что это позор. Лапорта не перестаёт смеяться везде со своей большой головой. Этот человек думает, что он король. Но я думаю, что это немного странно.

Де Йонг? Нельзя так обращаться с людьми. Френки слишком много зарабатывает? Сначала ты подписываешь контракт, а потом должен его выполнять, либо расстаёшься по-хорошему, но здесь не так. Это мафия, и они должны быть наказаны», — приводит слова ван дер Варта AS.

Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

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