Тренер «Баварии» Нагельсман прокомментировал победу над «Вольфсбургом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал матч команды с «Вольфсбургом», завершившийся победой мюнхенского клуба со счётом 2:0.
«Мне не понравились первые 15 минут. Наш прессинг часто обходили стороной, и мы теряли мяч. Затем мы провели очень хороший этап и заслуженно повели в счёте. Во втором тайме было важно владеть мячом и контролировать игру.
В последних нескольких играх мы пропустили много контратак, потому что хотели забить больше голов. Сегодня мы хотели большего контроля и отстояли на ноль, что было очень важно. Второй тайм не был зрелищным, но это была заслуженная победа», – сказал Нагельсман в интервью после матча.
В следующем туре «Бавария» сыграет на выезде против «Бохума». Встреча состоится 21 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30.
- 14 августа 2022
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