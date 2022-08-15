Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Альмерией» на старте Примеры

63-летний итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своих подопечных в стартовой игре чемпионата Испании сезона-2022/2023 над «Альмерией (2:1).

«Мы плохо начали матч, игроки искали пути впереди, при этом сама игра была сложной из-за того, что нам не хватало свежести, чтобы играть на скорости. «Альмерия» плотно играла в обороне, мы много били, но нам было трудно открыть счёт. Во втором тайме они были немного более уставшими, и у нас было больше контроля и больше возможностей.

Гол Алабы со штрафного? Стандарт должны были исполнять Бензема или Кроос… Но вмешался Алаба, который очень хорошо его реализовал. Ради этого он даже просил быстрее провести замену. Но объяснить Кариму или Тони, что бьют не они – тяжело… Это шутка.

Выступление новичков? Рюдигер провёл отличный матч, у него большой опыт. Молодые игроки сыграли так, как и должны были. За то, что они делают на тренировках, они заслуживают того, чтобы играть. Но по эмоциональному уровню матч немного отягощал их. Они сегодня не показали того качества, которое было видно на тренировках, это вполне нормально, они очень молоды, а футболка «Реала» — отягощает. Это цена, которую мы должны заплатить, и мы платим её с удовольствием, потому что в нашем распоряжении такие игроки. Я снял с матча Камавингу, потому что у него было предупреждение, и я не хотел играть вдесятером», — приводит слова Анчелотти Marca.

Обзор встречи между «Реалом» и «Альмерией».

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