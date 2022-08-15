Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дриусси забил «Спортингу» и упрочил лидерство в гонке бомбардиров МЛС

Дриусси забил «Спортингу» и упрочил лидерство в гонке бомбардиров МЛС
Комментарии

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси забил очередной гол за свой клуб и укрепился на первом месте в списке бомбардиров МЛС.

Себастьян отличился в матче «Остин» — «Спортинг Ханзас Сити» — (4:3), проходившем в ночь на 14 августа мск, и записал в свой актив 17-й гол в нынешнем сезоне МЛС. На два гола меньше на счету нападающего «Цинциннати» Брэндона Васкеса.

В активе Себастьяна Дриусси в этом сезоне также семь результативных передач.

Напомним, в июле 2021 года Дриусси перешёл в «Остин», выкупив свой контракт у «Зенита». На данный момент «Остин» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, отставая от лидера, «Лос-Анджелеса», на шесть очков.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дриусси в € 7 млн.

«Зенит» показал танцы Дриусси на дне рождения дочери

Новость по теме
Ригони стал одноклубником Дриусси в команде MLS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022