Дриусси забил «Спортингу» и упрочил лидерство в гонке бомбардиров МЛС

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси забил очередной гол за свой клуб и укрепился на первом месте в списке бомбардиров МЛС.



Себастьян отличился в матче «Остин» — «Спортинг Ханзас Сити» — (4:3), проходившем в ночь на 14 августа мск, и записал в свой актив 17-й гол в нынешнем сезоне МЛС. На два гола меньше на счету нападающего «Цинциннати» Брэндона Васкеса.



В активе Себастьяна Дриусси в этом сезоне также семь результативных передач.



Напомним, в июле 2021 года Дриусси перешёл в «Остин», выкупив свой контракт у «Зенита». На данный момент «Остин» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, отставая от лидера, «Лос-Анджелеса», на шесть очков.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дриусси в € 7 млн.

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