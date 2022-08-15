Терехов: я говорил, что «Спартак» не топ-клуб? Решил своей ошибкой им помочь

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о своей результативной ошибке в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (3:0) и вспомнил свои слова о московской команде.
«Я говорил, что «Спартак» не топ-клуб? Решил своей ошибкой им помочь», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
32-летний Терехов ошибся с передачей в моменте с первым голом, позволив отличиться Квинси Промесу. В пяти матчах нынешнего сезона чемпионата России защитник отдал одну результативную передачу. Соглашение между Тереховым и «Сочи» истекает в конце нынешнего сезона.
«Сочи» в пяти матчах набрал девять очков и идёт на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда Александра Точилина сыграет на выезде с «Ростовом».
- 15 августа 2022
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