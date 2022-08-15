Уткин: в игре ЦСКА не было испуга перед «Зенитом»

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал победу «Зенита» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским ЦСКА (2:1). По мнению Уткина, в игре армейцев не было страха перед «Зенитом», а причина поражения – в реализации моментов.

«Мне кажется, что слова «заслуживать победы» в футболе – это очень условно. Вот, например, «Манчестер Сити» заслуживал победы над «Реалом» в течение практически всех двух матчей полуфинала Лиги чемпионов. Но победил «Реал». Почему? Да потому что важно, кто добавляет в решающие моменты и реализует свои моменты, а не показатели xG и прочей статистики.

ЦСКА провалил первый тайм, но он закончился для команды не безнадёжно. ЦСКА пропустил на добавленной минуте, продержавшись первый тайм. А во втором уже прибавил – возможно, гол раскрепостил или временем в раздевалке Федотов успешно воспользовался. Но в игре ЦСКА не было испуга, речь шла скорее о реализации моментов. И когда ЦСКА сравнял счёт, игра шла вполне равная», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.