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Защитник «Химок» Филин прокомментировал поражение от «Ахмата»

Защитник «Химок» Филин прокомментировал поражение от «Ахмата»
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Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ахматом» (1:3).

«Тяжело, когда ты пропускаешь в первом тайме два гола, мы попытались отыграться, пошли в атаку, попали в плен. Первый гол мы пропустили из-за ошибки, второй – уже со стандарта. Почему были произведены две замены в перерыве? У Никитина микроповреждение, поэтому его заменили. Кухарчука же заменили, потому что мы перестроились на другую схему. Что сказал Николай Николаевич в перерыве? Сказал, что нужно продолжать работать, потому что 2:0 – скользкий счёт для «Ахмата» и хороший счёт для нас в плане того, что можно раскрепоститься», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, «Химки» набрали семь очков в пяти матчах нового розыгрыша чемпионата России и занимают девятое место в турнирной таблице.

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