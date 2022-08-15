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Газизов: у Кокорина будут хорошие варианты в России, он находится в тонусе

Газизов: у Кокорина будут хорошие варианты в России, он находится в тонусе
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в тонусе и у него будут хорошие предложения из России. Ранее стало известно, что Кокорин хочет вернуться в чемпионат России.

«Пока не могу сказать, будут ли трансферы в «Уфе» в это трансферное окно. Кокорин? Да, его возвращение в Россию возможно, но не в «Уфу». Почему? Он футболист другого уровня, не для Первой лиги. Кокорин почти не играл полтора года? Всё в порядке, он находится в тонусе. У него будут хорошие варианты в России», — приводит слова Газизова Legalbet.

Напомним, Кокорин не получает игровой практики в «Фиорентине». Итальянский клуб в летнее трансферное окно хотел избавиться от россиянина, но не нашёл покупателя на него.

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