Газизов: у Кокорина будут хорошие варианты в России, он находится в тонусе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в тонусе и у него будут хорошие предложения из России. Ранее стало известно, что Кокорин хочет вернуться в чемпионат России.

«Пока не могу сказать, будут ли трансферы в «Уфе» в это трансферное окно. Кокорин? Да, его возвращение в Россию возможно, но не в «Уфу». Почему? Он футболист другого уровня, не для Первой лиги. Кокорин почти не играл полтора года? Всё в порядке, он находится в тонусе. У него будут хорошие варианты в России», — приводит слова Газизова Legalbet.

Напомним, Кокорин не получает игровой практики в «Фиорентине». Итальянский клуб в летнее трансферное окно хотел избавиться от россиянина, но не нашёл покупателя на него.