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Защитник «Краснодара» Литвинов: нам нет разницы, с кем играть. Цели всегда максимальные

Защитник «Краснодара» Литвинов: нам нет разницы, с кем играть. Цели всегда максимальные
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Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов поделился мнением о старте сезона-2022/2022 для «быков».

«Не скажу, что меня можно назвать опытным игроком, потому что опыт приходит с каждым матчем. Каждый из молодых игроков, который играет сейчас в «Краснодаре», переступил через каждую ступень: Вторую лигу, ФНЛ. Теперь мы играем в РПЛ. Когда за спиной будет много игр за «Краснодар», тогда можно будет говорить, что я опытный игрок, но пока — нет.

Цели на сезон? У нас нет цели быть в пятёрке, четвёрке, десятке. Для нас цели всегда максимальные. На каждую игру мы выходим с целью победить. Мы готовимся к играм, чтобы выигрывать их. Нам нет разницы, кто против нас играет: какие фамилии, какие команды. Мы просто выходим на поле и играем в футбол», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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