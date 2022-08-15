«Ювентус» рассчитывает арендовать хавбека «ПСЖ» Паредеса с правом выкупа

Туринский «Ювентус» ведёт переговоры о возможном переходе полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает журналист Маттео Моретто на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, руководство итальянского клуба рассчитывает арендовать Паредеса с правом последующего выкупа контракта футболиста. Отмечается, что парижане настаивают на обязательном выкупе прав на полузащитника летом 2023 года. Пока стороны не пришли к соглашению.
Напомним, 28-летний Паредес — воспитанник «Боки Хуниорс». Затем полузащитник выступал за «Кьево», «Эмполи», «Рому» и «Зенит». В январе 2019 года Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает в 2024 году.
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