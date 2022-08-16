Слуцкий прокомментировал дебют Кварацхелии в «Наполи»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выступление экс-нападающего клуба Хвичи Кварацхелии в его первом матче за «Наполи».
«Я очень рад за него. Мы пристально следим. Видели, что сегодня в программке была отсылка к нему. Мы скучаем по нему, и собака не является полноценным заменителем человека (на базе «Рубина» живёт собака по кличке Квара. – Прим. «Чемпионата»). И то, что он сегодня дебютировал ровно в тот же день и в то же время, что начал игру за «Рубин», думаю, что это очень символично», — приводит слова Леонида Слуцкого пресс-служба казанского клуба.
Напомним, вчера в матче первого тура Серии А «Наполи» на выезде играл с «Вероной». Встреча закончилась разгромной победой неаполитанцев со счётом 5:2. В концовке первого тайма Хвича Кварацхелия отметился забитым мячом.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»
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