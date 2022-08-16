Жена Ари не исключила, что футболист ещё вернётся играть в Россию
Поделиться
Наталья Грызлова, супруга нападающего Ари, считает, что футболист ещё может вернуться играть в Россию. 36-летний Ари играл в России за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
«Возвращение Ари в Россию? Не исключаю. Были мысли, что вернёмся в Россию, которую Ари очень любит. Надеялись, что сложится с клубами РПЛ. Посмотрим, ведь футбол непредсказуем. Вообще жизнь непредсказуема. Если бы мне 15 лет назад сказали, что у меня будет муж иностранец и я перееду жить в другую страну, то я бы рассмеялась в лицо», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В 2018 году Ари получил российское гражданство и провёл два матча за сборную России.
Полное интервью с Натальей Грызловой читайте здесь
Комментарии
- 16 августа 2022
-
12:16
-
12:10
-
12:08
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:43
-
11:30
-
11:30
-
11:30
-
11:24
-
11:12
-
10:58
-
10:50
-
10:44
-
10:39
-
10:25
-
10:12
-
10:07
-
10:04
-
09:53
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
08:15
-
07:19
-
06:53
-
06:29
-
06:13
Партнерский контент