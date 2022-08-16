Жена Ари не исключила, что футболист ещё вернётся играть в Россию

Наталья Грызлова, супруга нападающего Ари, считает, что футболист ещё может вернуться играть в Россию. 36-летний Ари играл в России за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

«Возвращение Ари в Россию? Не исключаю. Были мысли, что вернёмся в Россию, которую Ари очень любит. Надеялись, что сложится с клубами РПЛ. Посмотрим, ведь футбол непредсказуем. Вообще жизнь непредсказуема. Если бы мне 15 лет назад сказали, что у меня будет муж иностранец и я перееду жить в другую страну, то я бы рассмеялась в лицо», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В 2018 году Ари получил российское гражданство и провёл два матча за сборную России.

Полное интервью с Натальей Грызловой читайте здесь