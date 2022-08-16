Марко Ройс раскритиковал трансферную политику дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс раскритиковал трансферную политику дортмундской команды. «Шмели» часто находят молодых футболистов, развивают их, а потом продают за большие деньги. При этом сам Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. За 10 лет в составе команды он выиграл лишь два Кубка Германии и три Суперкубка.
«Ужасно обидно наблюдать, как мы подписываем талантливых молодых игроков, которые мечтают развиваться в другом месте и через два, три или четыре года уходят. У вас всегда есть ощущение, что вы можете создать мощную команду. А через год или два команда снова распадается, потому что уходят два или три важных игрока.
Холанд, Гюндоган, Гётце, Санчо, Дембеле. Посмотрите на игроков, которые были у нас в последние годы. Если бы они остались в команде, то мы бы могли проявить себя в Европе. Но я понимаю, что это футбольный бизнес. У каждого свои цели, которые он преследуют. Каждый принимает решения сам за себя», — сказал Ройс в подкасте OMR, его слова приводит De Sports Yahoo.
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