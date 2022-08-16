Жена Ари: в Бразилии болельщики могут преследовать и угрожать смертью, если не забил
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Наталья Грызлова, являющаяся женой нападающего Ари, рассказала, как в Бразилии относятся к промахам футболистов.
«В Бразилии просто ненормальные болельщики. Могут преследовать и угрожать смертью, если не забил. Тут вообще другой мир. Всё это сказывается на эмоциях футболиста, а дальше влияет уже на физическое состояние. Ари своим примером показывает, что можно стать успешным и уехать в Европу», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
36-летний Ари в настоящее время выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе». С 2010 по 2021 год нападающий играл в России за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
Полное интервью с Натальей Грызловой читайте здесь.
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