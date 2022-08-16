Daily Mail: игроки «Уотфорда» открыто праздновали уход из команды нападающего Денниса

Игроки «Уотфорда» остались довольны тем, что клуб продал нападающего Эммануэля Денниса в «Ноттингем Форест». Игроки «шершней» открыто праздновали уход форварда и считают, что теперь раздевалка команды «станет гораздо более гармоничным местом». Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям источника, несколько футболистов «Уотфорда» выразили восхищение тем, что Деннис ушёл.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Эммануэль Деннис провёл 33 матча. На счету форварда 10 голов и шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.



«Уотфорд» сезон-2022/2023 проведёт в Чемпионшипе, «Ноттингем Форест» играет в английской Премьер-лиге (АПЛ).

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