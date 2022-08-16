«Чтобы всё всегда было «quality». В «Динамо» поздравили Йокановича с днём рождения

Пресс-служба московского «Динамо» в соцсетях опубликовала поздравление с днём рождения главному тренеру Славише Йокановичу. Сербскому специалисту исполнилось 54 года.

«Славише Йокановичу — 54! С днём рождения, тренер. Желаем больших побед вместе с «Динамо» и чтобы всё всегда было «quality», — сказано в сообщении.

Йоканович возглавил московскую команду в июне 2022 года. Под его руководством «Динамо» в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрало девять очков и занимает в турнирной таблице шестое место. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на два.

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