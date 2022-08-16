В «Пари НН» прокомментировали новость, что предложили Дзюбе контракт на € 1,5 млн

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался об информации, что клуб предлагал форварду Артёму Дзюбу контракт с зарплатой в € 1,5 млн за сезон.

«Предлагал ли «Пари НН» контракт Дзюбе на 1,5 миллиона евро? Не имею такой информации. Предлагал ли вообще «Пари НН» контракт Дзюбе? Не слышал об этом», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что нижегородцы предложили 33-летнему Дзюбе подобный контракт, но футболист ответил отказом, так как хочет поиграть в Европе. Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».

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