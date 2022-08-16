Квинси Промес — лучший игрок 5-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура стал нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, получивший оценку 9,0. В матче 5-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 с «Сочи» нидерландец оформил дубль. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

Сборная 5-го тура РПЛ: Иван Ломаев («Крылья Советов», 8,6), Юрий Горшков («Кралья Советов», 7,2), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород», 7,4), Ренато Гойкович («Оренбург», 7,5), Александр Сильянов («Ростов», 6,9), Николай Калинский («Пари Нижний Новгород», 8,0), Антон Миранчук («Локомотив», 8,2), Квинси Промес («Спартак», 9,0), Малком («Зенит», 7,6), Мохамед Конате («Ахмат», 7,2), Александр Руденко («Химки», 7,2).