Серхио Гомес прокомментировал переход в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес прокомментировал переход в английский клуб. Ранее игрок выступал за «Андерлехт». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.

«В детстве я был фанатом «Манчестер Сити». Когда мы были детьми, мой брат болел за «горожан». Он — главная причина, по которой я тоже стал фанатом этой команды. Однажды он был на школьной экскурсии в Лондоне, и я попросил его привезти футболку Давида Сильвы.

В то время он носил футболку под номером 21, и он был моим любимым игроком, потому что я играл на его позиции, когда был ребёнком. Я очень горжусь тем, что могу носить его номер, как это сделал здесь Ферран Торрес», — цитирует Гомеса пресс-служба английского клуба.