Серхио Гомес прокомментировал переход в «Манчестер Сити»
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Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес прокомментировал переход в английский клуб. Ранее игрок выступал за «Андерлехт». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.
«В детстве я был фанатом «Манчестер Сити». Когда мы были детьми, мой брат болел за «горожан». Он — главная причина, по которой я тоже стал фанатом этой команды. Однажды он был на школьной экскурсии в Лондоне, и я попросил его привезти футболку Давида Сильвы.
В то время он носил футболку под номером 21, и он был моим любимым игроком, потому что я играл на его позиции, когда был ребёнком. Я очень горжусь тем, что могу носить его номер, как это сделал здесь Ферран Торрес», — цитирует Гомеса пресс-служба английского клуба.
Новость по темеЗащитник «Андерлехта» Гомес перешёл в «Манчестер Сити»
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