Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» не должен был играть вдесятером с «Кристал Пэлас»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал выступление команды в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Думаю, вдесятером мы сыграли великолепно. Мы оказали давление на соперника. Очевидно, риск был велик, но мы должны были сравнять счёт и надеялись выйти победителями. Но я считаю, что мы не должны были играть вдесятером. Этого не должно было случиться.
Луис Диас — фантастический футболист. Он — именно тот, кто нам нужен. Он смог сориентироваться по ситуации. Уверен, что Луис может играть ещё лучше, он невероятно талантлив. Посмотрим, каким будет его будущее», — приводит слова ван Дейка The Independent.
В следующем туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Кристал Пэлас» проведёт встречу с «Астон Виллой».
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