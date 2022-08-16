Источник: Фофана согласовал условия контракта с «Челси»
Поделиться
Защитник «Лестера» Уэсли Фофана перейдёт в «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Игрок согласовал личные условия контракта с лондонским клубом.
По информации источника, в ближайшее время синие сделают новое предложение по защитнику. Напомним, 6 августа «Лестер» отклонил предложение «Челси» в размере € 75 млн.
Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
В 1-м туре АПЛ «Челси» со счётом 1:0 переиграл «Эвертон», а «Лестер» поделил очки с «Брентфордом» — 2:2. В следующем туре «лисы» сыграют с «Саутгемптоном».
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
Комментарии
- 16 августа 2022
-
19:59
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:40
-
19:25
-
18:53
-
18:43
-
18:41
-
18:29
-
18:24
-
18:08
-
17:59
-
17:52
-
17:44
-
17:25
-
17:14
-
17:14
-
16:57
-
16:39
-
16:08
-
16:05
-
16:00
-
15:34
-
15:34
-
15:33
-
15:17
-
15:16
-
15:14
-
15:12
-
15:07
-
15:04
-
15:01
-
14:31
-
14:30
Партнерский контент