Источник: Фофана согласовал условия контракта с «Челси»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана перейдёт в «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Игрок согласовал личные условия контракта с лондонским клубом.



По информации источника, в ближайшее время синие сделают новое предложение по защитнику. Напомним, 6 августа «Лестер» отклонил предложение «Челси» в размере € 75 млн.

Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

В 1-м туре АПЛ «Челси» со счётом 1:0 переиграл «Эвертон», а «Лестер» поделил очки с «Брентфордом» — 2:2. В следующем туре «лисы» сыграют с «Саутгемптоном».

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