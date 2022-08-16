Игрок «Амкала» Марвин объяснил конфликт с фанатами «Зоркого»
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Футболист «Амкала» Марвин рассказал о конфликте с болельщиками красногорского клуба «Зоркий».
«Конфликт с фанатами? «Зоркий» — моя родная команда. Я три недели назад за них играл, а они меня нецензурно называют», — передаёт слова Марвина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В матче первого раунда Кубка России сезона-2022/2023 «Амкал» обыграл красногорский клуб «Зоркий». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказался любительский клуб.
Напомним, в текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS. Действующий обладатель Кубка страны — московский «Спартак». Самым титулованным является «Локомотив», выигравший девять трофеев.
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