Бериша объяснил, почему он пропустил матч с «Химками»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о своём состоянии здоровья. Он пропустил матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Да, за день до игры я заболел, была температура и болело горло. Очень расстроился, что не получилось присутствовать на матче. Важно, что мы победили. Сегодня я себя чувствую намного лучше и готов к тренировкам. Уже скоро буду тренироваться в общей группе, потом посмотрим, в каком я состоянии сейчас нахожусь. Конечно, я смотрел игру с «Химками». Мы показали хороший характер, отлично сыграли», — сказал Бериша в эфире клубного YouTube-канала.

Напомним, в 5-м туре Российской Премьер-Лиги грозненцы обыграли химчан со счётом 3:1. Бериша перешёл в «Ахмат» зимой 2016 года. С этого времени он провёл 125 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.