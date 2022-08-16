Тонали восстановился от травмы. Он может принять участие в следующих матчах

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали восстановился от травмы, полученной в предсезонном матче с «Виченцей», который завершился со счётом 6:1 в пользу миланцев. Сегодня хавбек занимался в общей группе. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.



По информации источника, футболист сегодня принимал участие почти во всех занятиях на тренировке.



В матче 1-го тура «Милан» встречался с «Удинезе». На 2-й минуте «Удинезе» открыл счёт, гостей вперёд вывел Родриго Бекао. Но уже на 11-й минуте Тео Эрнандес восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти. А на 15-й минуте Анте Ребич вывел «Милан» вперёд. «Милан» является действующим чемпионом Италии. Таким образом, команда начала защиту титула с победы.