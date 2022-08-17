Венгер: «Челси» был первым клубом, который начал тратить деньги, которые не заработал

72-летний французский специалист Арсен Венгер, известный по работе в лондонском «Арсенале», а в настоящее время занимающий пост главы ФИФА по глобальному развитию футбола, рассказал о том, как началось его соперничество с Жозе Моуринью.

«Моё соперничество было больше с клубами, чем с личностями, я никогда не делал никаких заявлений на личном уровне. В то время у меня было много разногласий с Жозе Моуринью, потому что я чувствовал, что «Челси» стал первым клубом, который пришёл и начал тратить деньги, которые они не заработали.

В то время, в 2004 году, ещё не было финансового фэйр-плей, а в настоящее время они создали его, и сейчас появилось больше контроля над финансами клубов. В целом, это был поворотный момент», — приводит слова Венгера Daily Mail.