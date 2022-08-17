Бывший пресс-атташе Шевченко рассказал о первой встрече футболиста с Владимиром Путиным

Николай Васильков, бывший пресс-атташе известного украинского футболиста и экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко, рассказал, как Президент России Владимир Путин впервые встретился с экс-игроком «Челси» и «Милана».
«Владимир Путин тогда ещё не был Президентом, а был Премьер-министром. После матча Россия – Украина в 1999 году он подарил игрокам часы, а также подошёл к Шевченко и сказал: «Я тебя запомнил». Тогда это звучало просто так, что он не интересуется футболом, а Шевченко известный футболист. А сейчас это звучит как угроза из прошлого», — приводит слова Василькова Sport.ua.
Напомним, в ноябре 2021 года Андрей Шевченко дебютировал в роли главного тренера в клубном футболе – он возглавил итальянский «Дженоа». Он не сумел поднять команду из зоны вылета, одержав лишь одну победу в 11 матчах. Уже через два месяца, в январе 2022 года, он был уволен и с тех пор находится в поиске работы.
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