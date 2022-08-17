Игрок «Амкала» Блатов: «Тверь» — команда уровня «Зоркого». Почему не пройти дальше?

Футболист московского любительского клуба «Амкал» Виктор Блатов поделился мнением о ближайших перспективах в Кубке России после выхода в 1/128 финала.



«Дальше у нас игра с «Тверью». Команда у них плюс-минус такого же уровня, как «Зоркий». Первый этап прошли, да, мы счастливы, но в любом случае почему бы не пройти дальше?



Как дела после МФК «Спартак»? Всё хорошо, после него я сыграл ещё одну игру за МФК КПРФ, тренировался с ними два-три месяца. Из-за того, что у «Амкала» были постоянные выезды, мы готовились, я не успевал вообще. Потом честно сказал главному тренеру МФК КПРФ Михаилу Александровичу Маркину: «Михаил Александрович, я бы с большим удовольствием каждый день тренировался, но я чисто физически не успеваю».



Готов ли вернуться в профессиональный спорт? Пока не знаю, честно. Недавно, когда разбирался дома, нашёл старый контракт с «Химками», который мне предлагали. Блин, это круть. Так что насчёт возобновления профессиональной карьеры не знаю. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Блатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.