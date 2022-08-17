Игрок «Амкала» Блатов: «Тверь» — команда уровня «Зоркого». Почему не пройти дальше?

Футболист московского любительского клуба «Амкал» Виктор Блатов поделился мнением о ближайших перспективах в Кубке России после выхода в 1/128 финала.
«Дальше у нас игра с «Тверью». Команда у них плюс-минус такого же уровня, как «Зоркий». Первый этап прошли, да, мы счастливы, но в любом случае почему бы не пройти дальше?
Как дела после МФК «Спартак»? Всё хорошо, после него я сыграл ещё одну игру за МФК КПРФ, тренировался с ними два-три месяца. Из-за того, что у «Амкала» были постоянные выезды, мы готовились, я не успевал вообще. Потом честно сказал главному тренеру МФК КПРФ Михаилу Александровичу Маркину: «Михаил Александрович, я бы с большим удовольствием каждый день тренировался, но я чисто физически не успеваю».
Готов ли вернуться в профессиональный спорт? Пока не знаю, честно. Недавно, когда разбирался дома, нашёл старый контракт с «Химками», который мне предлагали. Блин, это круть. Так что насчёт возобновления профессиональной карьеры не знаю. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Блатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 17 августа 2022
-
09:40
-
09:32
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
07:30
-
07:15
-
07:03
-
06:39
-
06:21
-
05:50
-
04:58
-
04:54
-
04:45
-
04:34
-
03:56
-
03:41
-
03:39
-
03:18
-
03:08
-
02:56
-
02:35
-
02:33
-
02:13
-
02:03
-
01:48
-
01:44
-
01:29