«Тоттенхэм» подписал защитника «Удинезе» Удоджи

«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с защитником Дестини Удоджи из «Удинезе».



Защитник подписал контракт до 2027 года. Он продолжит играть за итальянскую команду, но уже на правах аренды до конца сезона 2022/23.



Сумма трансфера, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, составила порядка €18 млн плюс бонусы.



Удоджи дебютировал в профессиональном футболе в ноябре 2020 года за «Верону». В следующем году он перешел в «Удинезе» на правах аренды, а затем его контракт был выкуплен. В прошлом сезоне итальянской Серии А Дестини Удоджи провёл 35 матчей за «Удинезе». На счету игрока пять голов и четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Удоджи в € 17 млн.



Футболист также играет за молодёжную сборную Италии, дебютировав за команду в сентябре 2021 года в отборочном матче чемпионата Европы против Люксембурга. На данный момент 19-летний игрок провёл 4 матча за сборную.

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