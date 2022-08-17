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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал переход Егора Пруцева в «Црвену Звезду»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал переход Егора Пруцева в «Црвену Звезду»
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Тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился мнением о переходе полузащитника Егора Пруцева в «Црвену Звезду».

«Я слышал информацию о том, что у Егора был какой-то конфликт с кем-то из клуба. Это не соответствует действительности. Когда мы приходили в «Сочи», клуб уже хотел, чтобы футболист двинулся немного в другом направлении. Раз «Црвена Звезда» взяла игрока, на которого рассчитывает, то для Егора это огромный плюс. Это очень интересный вызов: один из топовых клубов Сербии, участие в еврокубках», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, о переходе Пруцева в сербский клуб было объявлено 11 августа. Контракт 19-летнего футболиста с «Црвеной Звездой» рассчитан до конца июня 2026 года.

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