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Экс-супруга Павла Мамаева — о бывшем муже: он пытался взыскать алименты обратно

Экс-супруга Павла Мамаева — о бывшем муже: он пытался взыскать алименты обратно
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Алана Мамаева, бывшая супруга футболиста Павла Мамаева, сообщила о том, что её бывший муж, который ранее выплатил весь долг по алиментам, пытался взыскать их обратно.

«Мамаев пытался не просто снизить алименты, а вернуть те алименты, которые уже выплатил. Казалось бы, вот он пришёл в себя, всё нормально. Но нет! Он пытался взыскать алименты обратно. Но решение суда не изменилось, поэтому что есть, то есть», — написала Алана на своей странице в социальных сетях.

Напомним, у Мамаева был долг по алиментам на их общую с Аланой дочь Алису, который составлял более 1 млн рублей. За неуплату алиментов футболисту запретили выезжать за границу.

Последним местом работы Мамаева были «Химки». Футболист выступал за клуб с января текущего года и покинул команду по окончании сезона-2021/2022. Мамаев провёл за подмосковный клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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