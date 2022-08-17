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Два игрока «Виборга» пропустят матч с «Вест Хэмом» из-за проблем со въездом в Англию

Два игрока «Виборга» пропустят матч с «Вест Хэмом» из-за проблем со въездом в Англию
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Футболисты «Виборга» Ибрагим Саид и Алассана Джатта пропустят первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА. Причиной стала проблема с въездом на территорию Англии.

«Нам жаль, что мы не смогли получить визы для двух футболистов. Мы перепробовали всё, работали в тесном контакте с федерацией, УЕФА, двумя посольствами и ещё одним иностранным клубом, который был в похожей ситуации, но, к сожалению, ничего не помогло, так как на обработку документов уходит несколько недель, а матч был утверждён лишь неделю назад. Это печально не только со спортивной, но и с человеческой точки зрения», — приводит слова спортивного директора «Виборга» Йеспера Фредберга пресс-служба клуба.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Вест Хэм Юнайтед» — «Виборг» состоится завтра, 18 августа, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия).

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