Бернарду Силва может остаться в «Ман Сити» до конца сезона

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может остаться в команде как минимум до конца текущего сезона. Как сообщает издание The Athletic, руководство «Барселоны» так и не сделало официального предложения о его приобретении владельцам «горожан».
По сведениям английских журналистов, Бернарду Силва больше не собирается ждать перехода в стан сине-гранатовых и сконцентрируется в предстоящем сезоне на игре за «Манчестер Сити». Также в головном офисе клуба уверены, что смогут договориться о продлении контракта с футболистом, истекающего в июне 2025 года.
Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия четырёхлетнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы готовы выложить за Бернарду € 60 млн. Действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает в 2025-м. Он выступает за команду с лета 2017 года.
Топ голевых передач 1-го тура Ла Лиги
- 17 августа 2022
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:32
-
14:27
-
14:06
-
13:59
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:21
-
12:56
-
12:50
-
12:48
-
12:47
-
12:45
-
12:41
-
12:24
-
12:24
-
12:12
-
12:10
-
12:01
-
11:51
-
11:35
-
11:33
-
11:24
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:34