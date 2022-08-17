Бернарду Силва может остаться в «Ман Сити» до конца сезона

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может остаться в команде как минимум до конца текущего сезона. Как сообщает издание The Athletic, руководство «Барселоны» так и не сделало официального предложения о его приобретении владельцам «горожан».



По сведениям английских журналистов, Бернарду Силва больше не собирается ждать перехода в стан сине-гранатовых и сконцентрируется в предстоящем сезоне на игре за «Манчестер Сити». Также в головном офисе клуба уверены, что смогут договориться о продлении контракта с футболистом, истекающего в июне 2025 года.



Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия четырёхлетнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы готовы выложить за Бернарду € 60 млн. Действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает в 2025-м. Он выступает за команду с лета 2017 года.

Топ голевых передач 1-го тура Ла Лиги