Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернарду Силва может остаться в «Ман Сити» до конца сезона

Бернарду Силва может остаться в «Ман Сити» до конца сезона
Комментарии

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может остаться в команде как минимум до конца текущего сезона. Как сообщает издание The Athletic, руководство «Барселоны» так и не сделало официального предложения о его приобретении владельцам «горожан».

По сведениям английских журналистов, Бернарду Силва больше не собирается ждать перехода в стан сине-гранатовых и сконцентрируется в предстоящем сезоне на игре за «Манчестер Сити». Также в головном офисе клуба уверены, что смогут договориться о продлении контракта с футболистом, истекающего в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия четырёхлетнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы готовы выложить за Бернарду € 60 млн. Действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает в 2025-м. Он выступает за команду с лета 2017 года.

Топ голевых передач 1-го тура Ла Лиги

Новость по теме
Бывший игрок «Челси» Чарли Мусонда стал игроком «Леванте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022