2DROTS — «Чертаново»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30

Сегодня, 17 августа, в матче 1/256 финала Кубка России сезона-2022/2023 любительский клуб 2DROTS сыграет с «Чертаново». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 2DROTS — «Чертаново».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Вертковым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Михалев (Москва) и Вадим Матвеев (Голицыно).



Ранее в первом раунде Кубка России выступил другой любительский клуб — «Амкал». Команда из Медиалиги сыграла с красногорским клубом «Зоркий» и одержала победу в серии пенальти (1:1, 8:7 — по пенальти). В следующем раунде Кубка России «Амкал» сыграет с «Тверью».