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Агент нападающего «Спартака» Николсона допустил уход футболиста из команды

Агент нападающего «Спартака» Николсона допустил уход футболиста из команды
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Кевин Коуэн, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал возможный уход ямайского футболиста из команды.

«Другие клубы заметили, что он мало играл с начала сезона. «Спартак» начал очень сильно. Сейчас они на первом месте, а Шамар, по сути, второй после российского нападающего Соболева. Многие клубы ищут хорошего девятого номера, и Шамар соответствует этому профилю, поэтому я не удивлён, что особенно турецкие клубы делают вбросы в СМИ.

Между тем «Галатасарай» сделал несколько запросов напрямую мне и клубу. Но больше я ничего не могу сказать, кроме того, что есть четыре турецких клуба, а также клубы из других европейских стран, заинтересованные в данный момент в игроке. Но сейчас у нас нет никаких договорённостей ни с какими клубами по Шамару.

Окно не закрывается ещё две недели, поэтому если поступит подходящее предложение и нам понравится проект и мы сможем заключить сделку, то, конечно, мы это сделаем. Шамар терпелив и сосредоточен на том, чтобы вернуть своё место в стартовом составе. Он хочет быть номером один, он знает, что он номер один, и просто ждёт своего часа. Но если поступит реальное предложение, я сяду с Шамаром и руководством клуба и скажу, учитывая всё, что мы хотим сделать это», — передают слова Коуэна Telegram-канал «Успей Поймать».

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