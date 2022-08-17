Агент нападающего «Спартака» Николсона допустил уход футболиста из команды

Кевин Коуэн, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал возможный уход ямайского футболиста из команды.
«Другие клубы заметили, что он мало играл с начала сезона. «Спартак» начал очень сильно. Сейчас они на первом месте, а Шамар, по сути, второй после российского нападающего Соболева. Многие клубы ищут хорошего девятого номера, и Шамар соответствует этому профилю, поэтому я не удивлён, что особенно турецкие клубы делают вбросы в СМИ.
Между тем «Галатасарай» сделал несколько запросов напрямую мне и клубу. Но больше я ничего не могу сказать, кроме того, что есть четыре турецких клуба, а также клубы из других европейских стран, заинтересованные в данный момент в игроке. Но сейчас у нас нет никаких договорённостей ни с какими клубами по Шамару.
Окно не закрывается ещё две недели, поэтому если поступит подходящее предложение и нам понравится проект и мы сможем заключить сделку, то, конечно, мы это сделаем. Шамар терпелив и сосредоточен на том, чтобы вернуть своё место в стартовом составе. Он хочет быть номером один, он знает, что он номер один, и просто ждёт своего часа. Но если поступит реальное предложение, я сяду с Шамаром и руководством клуба и скажу, учитывая всё, что мы хотим сделать это», — передают слова Коуэна Telegram-канал «Успей Поймать».
Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
- 17 августа 2022
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:42
-
16:40
-
16:24
-
16:21
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:32
-
14:27
-
14:06
-
13:59
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:21
-
12:56
-
12:50
-
12:48
-
12:47