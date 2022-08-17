Главный тренер БАТЭ Александр Михайлов подал в отставку
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Главный тренер белорусского футбольного клуба БАТЭ Александр Михайлов подал в отставку со своего поста, сообщает официальный сайт жёлто-синих.
О своём решении специалист объявил на собрании команды после тренировки. Тренер останется в структуре жёлто-синих – он будет работать в дублирующем составе ассистентом Виктора Гончаренко. До работы в основной команде специалист уже возглавлял дубль.
Михайлов был назначен главным тренером 10 января 2022 года, под его руководством борисовчане провели 26 встреч, в которых 13 раз одержали победу, семь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.
После 17 сыгранных туров БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси. Борисовчане набрали 33 очка.
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