Тренер 2DROTS Кузнецов рассказал, за счёт чего команда победила «Чертаново»

Главный тренер команды футбольной Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу в матче с «Чертаново» в 1/256 финала Фонбет Кубка России (3:0).
«Победили за счёт сплочённости команды, хорошего климата в раздевалке, наигранных стандартов и игровой дисциплины. Например, мы вчера наигрывали угловой: 20 раз подали, только два получилось, а сегодня с первого раза.
Ребята уже серьёзно относятся и понимают, что если серьёзно подходить к своему делу, то им любые горы по плечу, всё могут свернуть», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал», «Темп» Барнаул и «СтавАгроСоюз» Ставрополь уже вышли в 1/256 финала турнира.
- 17 августа 2022
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