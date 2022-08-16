Главный тренер «Амкала» прокомментировал победу в 1/256 финала Кубка России

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал результат матча первого раунда Кубка России сезона-2022/2023 с красногорским клубом «Зоркий» (1:1, 8:7 — по пенальти).

«Эмоции уже немножко улеглись. Думаю, игра понравилась зрителям. Обе команды играли в атакующий футбол. Спасибо команде «Зоркий», но мы оказались чуть-чуть сильнее, везение было на нашей стороне.



Мы ничего никому не доказывали и не собирались. Есть «Амкал», нас пригласили в Кубок России, и мы провели отличный матч. Прежде всего доказали себе, что можем играть в хороший футбол», — сказал Зубко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал» и 2DROTS.