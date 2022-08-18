«В 37 лет сыграю в Лиге чемпионов, а Роналду — нет». Американка подколола Криштиану

Футболистка ирландского «Шелбурна» Хизер О'Рейли опубликовала на своей странице в «Твиттере» пост, в котором упомянула нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Собираюсь сыграть в Лиге чемпионов в 37 лет, а Роналду – нет», – написала О'Рейли под своей игровой фотографией и намекнула, что это юмор, сопроводив текст соответствующим эмодзи.



Однако по факту это не шутка, а реальность: 37-летняя американка О'Рейли завершила карьеру в 2019 году, а теперь вернулась в футбол, чтобы в составе ирландского «Шелбурна» принять участие в женской Лиге чемпионов в новом сезоне. Хизер входит в топ-10 игроков в истории женской сборной США по количеству проведённых матчей (231). Всю клубную карьеру она провела на родине, за исключением одного сезона в «Арсенале». Контракт с «Шелбурном» американка подписала в июле этого года.



Криштиану Роналду на данный момент остаётся игроком «Манчестер Юнайтед». На протяжении всего межсезонья сообщается о его желании сменить клуб. Португалец хочет выступать за команду, которая сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/2023.