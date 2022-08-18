Трижды выходивший на замену Фабиу Карвалью высказался о перспективах в «Ливерпуле»

19-летний атакующий полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью оценил начало сезона и ближайшее будущее в составе мерсисайдцев.
«Очень жду старта Лиги чемпионов. Наряду с Премьер-лигой это лучший турнир для футболиста, который только существует. Любой игрок с детства мечтает выступать в Лиге чемпионов. Знаю, что мне нужно сполна использовать каждую возможность, которая предоставляется. Я должен быть готов играть на своём лучшем уровне, когда это понадобится. В сезоне будет много матчей», – приводит слова Карвалью официальный сайт «Ливерпуля».
В стартовавшем сезоне-2022/2023 приобретённый у «Фулхэма» португалец принял участие во всех матчах «Ливерпуля». В матче за Суперкубок Англии Юрген Клопп предоставил ему одну минуту на поле, а в АПЛ с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас» – по 12 минут.
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