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Президент «Оренбурга»: жеребьёвкой Кубка удовлетворены, но смущает вопрос графика

Президент «Оренбурга»: жеребьёвкой Кубка удовлетворены, но смущает вопрос графика
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что в клубе удовлетворены жеребьёвкой Кубка России. Напомним, «Оренбург» попал в одну группу с «Динамо», «Ахматом» и «Ростовом».

«Удовлетворены результатами жеребьёвки. Могло быть и хуже. Цель «Оренбурга» на Кубок России? Будем стремиться показать достойную игру. Другой альтернативы нет. Пока обсуждаем. Нас интересует первая игра.

Мы играем в воскресенье с «Краснодаром», потом 28 играем с «Локомотивом», потом играем Кубок России, а 3 сентября у нас игра с «Химками». Ситуация не из лучших. Пока мысль графика беспокоит. Получили соперников по Кубку, но как правильно средства разложить? Будем смотреть», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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